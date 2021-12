Veja como funcionará vacinação contra a covid em Teresina na última semana do ano

Teresina seguirá vacinando sua população contra a covid-19 normalmente na última semana do ano. No último dia 23, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) abriu agendamento de doses para aplicação nos próximos dias. Durante esta semana poderá se vacinar na capital quem precisa receber a dose de reforço com esquema vacinal da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca e também quem precisa receber a segunda dose do imunizante da Pfizer e tem data marcada até o dia 30 de janeiro.



Os agendamentos são feitos no site Vacina Já, da FMS

De segunda (27) a quinta-feira (30), serão disponibilizados quatro pontos de drive-thru para vacinação com os imunizantes da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Eles funcionarão nos terminais do Zoobotânico, Buenos Aires, Livramento e Parque Piauí das 09h às 17h.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Poderão se vacinar na modalidade drive-thru em Teresina durante esta semana:

Pessoas de 12 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose

Segunda dose dos três imunizantes respeitando o intervalo mínimo de três semanas para a Pfizer e de quatro semanas para a AstraZeneca e a Coronavac.

Quem precisa receber dose de reforço respeitando o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. No caso dos imunossuprimidos, este intervalo é de 28 dias com exceção das gestantes e puérperas, que devem receber a dose de reforço com cinco meses.

Para se vacinar é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. Para quem for receber a segunda dose ou dose de reforço, é preciso levar o Cartão Nacional de Vacinação com o registro das doses anteriores. Os adolescentes que forem se vacinar precisam estar acompanhados dos pais ou de um responsável.

