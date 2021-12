Veja como funcionará o comércio de Teresina neste fim de semana

As lojas do Centro de Teresina e dos bairros irão abrir neste sábado (17) e domingo (18), das 8h às 18h. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), a medida deve potencializar as vendas no varejo local e disponibilizar mais horários aos consumidores a fim de que não deixem as compras para última hora.

(Foto: Arquivo O Dia)

O presidente do Sindicato, Tertulino Passos, reforça que as lojas estão com os estoques renovados e que os consumidores devem aproveitar a variedade que o Centro oferece, pois além de adquirir o produto que deseja, contribui com a circulação de renda e a manutenção dos empregos na cidade.



Funcionamento dos shoppings no sábado (17):

Shopping da Cidade (8h às 14h),

Teresina Shopping (10h às 22h),

Rio Poty (10h às 22h),

Riverside (9h às 21h).

Funcionamento no domingo (19):

Shopping da Cidade (8h às 18h)

Teresina Shopping (10h às 20h)

Rio Poty (14h às 22h)

Riverside (9h às 21h).

