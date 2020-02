Veja a programação dos blocos de rua que movimentam Teresina

Os tradicionais blocos de Carnaval arrastam multidões pelas ruas e avenidas da cidade. Neste ano, a programação conta com 24 blocos que foram contemplados pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC). A festa que irá colorir toda Teresina é gratuita e acontece durante os dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro.

Para aqueles que vão passar o carnaval na capital mais acalorada da região, a folia ocorre em todas as zonas, democratizando essa grande festa popular no país. Com os mais variados estilos, os bloquinhos ajudam na valorização da cultura e da arte, movimentando os mais diversos espaços públicos de Teresina.

Foto: Divulgação

O pontapé inicial é dado no sábado (21), com o já tradicional Capote da Madrugada, começando a partir das 14h, na Av. Dom Severino, zona Leste. A festa continua com o Sanatório Geral, bloco consolidado há mais de 15 anos, às 16h na Praça da Liberdade, Centro. Além destes, mais cinco bloquinhos carnavalescos irão levar animação e muita música para o público teresinense.

Ao longo de quatro dias de festa, blocos já consagrados como, Vaca Atolada, Barão de Itararé e Namorada do Sol levarão muita irreverência e diversão para pessoas de todos os estilos e idades. Alguns blocos farão sua estreia no carnaval 2020 como o Stouradas, primeiro bloco LGBTQIA+ da capital.

O Carnaval de Teresina 2020 é uma realização da Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura (FMC) que apoia e incentiva a criação de uma festa que una todos os estilos, ritmos e cores da capital. “A FMC tem como intuito valorizar as várias manifestações culturais da nossa cidade. O Carnaval como uma festa mais pluralizada, nos permite explorar as várias vertentes artísticas existentes em cada canto de Teresina”, diz Luis Carlos Alves, presidente da FMC.

Programação:

Sábado (22)

Bloco de Virote

Local:Real Copagri, Zona Norte

Horário: 17h

Bloco Sanatório Geral

Local: Praça da Liberdade, Centro

Horário: 16h

Negão da Macaúba

Local: Parque Amb. Macaúba

Horário: 17h

Capote da Madrugada

Local: Avenida Dom Severino, Zona Leste

Horário: 14h

Fernandão Folia

Local: Rua José Santana, Zona Norte

Horário: 21h

Bloco das Fundações

Local: Rua Cintia Portela, Zona Norte

Horário: 21h

HBB Folia

Local: Avenida principal HBB, Zona Leste

Horário: 12h





Domingo (23)

Barão de Itararé

Local: Avenida principal do Dirceu, Zona Sudeste

Horário: 16h30

Bloco do Paçoca

Local: Avenida principal do Saci, Zona Sul

Horário: 14h

Carnazon

Local: Rua Major Félix, Zona Sul

Pinto da Morada

Local: Praça Carlos C. Branco, Zona Leste

Horário: 16h

Bloco das Fuleiras

Local: Rua Riachuelo, Zona Sul

Horário: 17h

Negão da Macaúba

Local: Parque Amb. Macaúba, Zona Sul

Horário: 15h

Stouradas

Local: Praça do Liceu, Centro

Horário: 15h30

Línguas Venenosas

Local: Rua Alcides Freitas, Zona Norte

Horário: 16h





Segunda-feira (24)

Namorada do Sol

Local: Rua Azar Chaib, Zona Leste

Horário: 16h

Piauí Samba

Local: Praça M. Castelo, Zona Sul

Horário: 18h

Vaca Atolada

Local: Em frente o Iate Clube, Zona Norte

Horário: 15h

Tome Dalila

Local: Campo Mafrense, Zona Norte

Horário: 17h

Oz Venta Suada

Local: Campo Carlos Lima, Zona Sul

Horário:16h

Blocalcool

Local: Avenida Noé Mendes, Zona Sudeste

Horário: 16h30

Rapazes Alegres

Local: Em frente o Palácio da Música, Centro

Horário: 16h

Os Caça Cachaça

Local: Rua Lucrecio Dantas Avelino, Zona Norte

Horário: 12h





Terça-feira (25)

Batatinha do Louah

Local: Avenida Universitária, Zona Leste

Horário: 17h

Mela Mela Xarobá

Local: Rua Belchior Barros, Zona Leste

Horário: 16h

Rapazes Alegres

Local: Em frente o Palácio da Música, Centro

Horário: 16h

Kebra Kabaça

Local: Praça Cultural do Dirceu, Zona Sudeste

Horário: 17h

Da redação