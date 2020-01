Veja a programação das prévias e blocos para o fim de semana em Teresina

Foto: Assis Fernandes.

Para aquecer os foliões antes da chegada do carnaval, dezenas de blocos em Teresina realizam prévias para introduzir os dias de Momo já no mês de janeiro. Há opções variam do pagode ao sertanejo. Enquanto o feriado não chega, o Portal O Dia separou algumas prévias para os foliões entrarem no clima. Confira onde e quando a folia acontece:

Sexta, dia 24 de janeiro

Torando Brita – com Ruda System e Dj Mirton, às 20h, na Casa Barro

Sábado, dia 25 de janeiro

Bloquinho do Tinindo – com Bia e os Becks, às 21h, Tinindo & Trincado (Ininga)

Matinês do Iate Clube – com Peinha do Cavaco e Banda Balancê, às 11h, no Iate Clube de Teresina

Festa de Lançamento – Festa Sunset, com Pedro Oliveira, às 16h, Verão 360

Domingo, dia 26 de janeiro

Bloco Filhos da Mãe – com Manhana Band, às 17h, Avenida Homero Castelo Branco, Ininga

Prévias Carnaval Eldorado, com Kaio Stronda e Otávio Kallazans, às 17h, Clube Eldorado

The Vejo na Ponte, com Lily Araújo, Reunião dos Bambas e Lucas Davi, a partir das 17h, no Estacionamento da Ponte Estaiada

Viva Esse Verão, com Leuzz, Prefino Verão, PP Júnior e Amuleto, às 16h, no Verão 309

Bloquinho do Cajú, com Max Wianna, Júnior É Show, Fred Shas e Dj Adalgisx, às 19, no Morada Nova, zona Sul de Teresina

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia