Veículo tomba na avenida João XXII e motorista fica ferida

Uma mulher ficou ferida após o seu veículo tombar na avenida João XVIII, na noite do último sábado. O acidente aconteceu no início da noite, por volta das 19h, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Piauí. A condutora trafegava em seu veículo modelo Renault Kwid no sentido centro-leste, próximo ao bairro Recanto das Palmeiras, quando outro veículo, modelo Gol, atingiu o carro da mulher que capotou. O motorista do Gol fugiu do local sem prestar socorro.

No momento do acidente outras duas pessoas estavam no veículo, porém nenhum dos ocupantes tiveram ferimentos graves, a motorista teve dificuldades para deixar o veículo e ficou presa às ferragens sendo retirada do veículo pelos bombeiros, imobilizada e encaminhada para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Civil Municipal estiveram no local do acidente para realizar o controle do tráfego de veículos na região.



FOTO: Reprodução Watsapp



Com informações Corpo de Bombeiros Piauí

