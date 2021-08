Veículo roubado é recuperado pela PRF às margens da BR-316 em Teresina

Um veículo que havia sido roubado ontem (02), foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) horas depois do assalto, às margens da BR-316, no bairro Saci, zona sul de Teresina.



Durante fiscalização de rotina, os policiais tomaram conhecimento do assalto e entraram em contato com a proprietária do carro. A vítima, uma mulher de 51 anos, confirma que foi roubada quando estacionava o veículo em uma clínica na zona leste de Teresina.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a declaração, a mulher foi abordada por homens armados que tomaram o carro e ainda tentaram sequestrá-la, porém conseguiu fugir dos assaltantes. A mulher ainda estava confeccionando o Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o fato, quando recebeu o telefonema dos policiais.



Diante da situação, os policiais encaminharam o veículo até à Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (Polinter), para os encaminhamentos devidos e à restituição do bem à proprietária. Os suspeitos ainda não foram localizados até o momento.

