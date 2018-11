Vando do Trombone & Cia é atração do Boca da Noite

O projeto Boca da Noite desta quarta-feira (21) apresenta o grupo Vando do Trombone & Cia. A banda tem como principal foco de trabalho a música instrumental com forte tendência ao chorinho. O show começa às 19h, no Espaço Osório Jr/ Club dos Diários. Músico militar do Exército Brasileiro, especialista em instrumentos de banda de música, compositor, arranjador, flautista, produtor cultural e trombonista com reconhecimento profissional no cenário musical brasileiro, Vando criou no ano de 2003 o grupo de choro "Trombone e Cia" e no mesmo ano, juntamente com a atriz Vera Leite, fundou um grande movimento cultural conhecido como “Clube do Choro de Teresina”.

O músico Vando também participa de projetos sociais. Foto: Divulgação

No ano de 2006 colocou em prática o projeto Orquestra de frevo "Fervendo o Frevo" que durante o período carnavalesco tem se destacado por onde passou, animando o carnaval tradicional de ruas, clubes e trios elétricos, resgatando os antigos carnavais por meio das tradicionais marchinhas carnavalescas. Dentre outros projetos, promoveu no ano de 2012 em Teresina, o Projeto Revivendo o Choro, que contou com a participação grandes nomes da música instrumental e vocal Piauiense, bem como a participação do ilustre músico reconhecido internacionalmente: Gaúcho Jorginho do Trompete.

Se destacando por onde passava, Vando começou a tocar em outras bandas e em grupos conhecidos na cidade, como: Explosão Latina, Arquivo Musical, Banda Bandida, Matéria Prima, Partido Alto, Razão de ser, Neide Tinoco e Banda, Beth Moreno, Virna Lise, Teresina Jazz Band, Brigith Bardot, Geração do Samba, Banda Vênus dentre outras. Posteriormente criou o grupo de samba mais conceituado da cidade, que se chamava grupo Detalhes e depois se transformou em Trombone e Cia. O Projeto Boca da Noite é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura – Secult. A entrada é gratuita para os shows que acontecem todas as quartas-feiras em Teresina e uma vez por mês nos municípios do interior.

Da redação