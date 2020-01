Valor da passagem de ônibus em Teresina é reajustado para R$ 4,00 e R$ 1,35

O prefeito Firmino Filho (PSDB) sancionou nesta sexta-feira (31) o novo valor da passagem de ônibus em Teresina, que vai para R$ 4,00 (inteira) e R$ 1,35 (meia). A decisão passa a valer a partir desta segunda-feira (03). Os valores anteriores eram de R$ 3,85 e 1,28.

O reajuste para 2020 foi de 3,89%, índice abaixo do valor apresentado pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo (CMTP), que foi de 9,59%, apresentado no início dessa semana.

No texto do decreto, consta a argumentação que o reajuste da passagem considerou “a necessidade da manutenção do equilíbrio-financeiro para o pleno funcionamento do Serviço de Transporte Coletivo em Teresina”.

Os dados do parecer técnico apresentados ao Conselho Municipal de Transporte de Teresina especificam a inflação acumulada no ano, que foi de 4,31%, INPC de 4,48%, e a variação do preço do litro do diesel acumulado em 2019, que foi de 10,56%. Além destes índices, que entram nos custos da planilha, tem sido verificada uma queda de cerca de 10% na quantidade de passageiros no sistema.

