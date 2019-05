Vacinação: THE ainda não recebeu orientações do Ministério sobre campanha

Após a confirmação do primeiro caso de autóctone de sarampo em São Paulo, o Ministério da Saúde está preparando uma campanha extra contra o sarampo. O caso autóctone é quando a pessoa é contaminada na própria cidade. Desde 2015 não era registrado um caso de contaminação de sarampo contraído na capital paulista. A previsão é iniciar a imunização a partir de 10 de junho.

Ainda de acordo com a pasta, os detalhes da campanha serão divulgados em uma coletiva de imprensa, ainda sem data definida. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que "pela primeira vez, o Governo Federal estabeleceu a cobertura vacinal como meta prioritária para a gestão de Saúde no País”.



Há 17 anos não há registro de casos da doença na capital piauiense - Foto: Divulgação



Até o momento, não se sabe se essa campanha será estendida para outros estados e municípios. Por meio da assessoria de Comunicação, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que há 17 anos Teresina não registra casos de sarampo de forma autóctone. Em 2011, foi registrado o último caso da doença na Capital e foi decorrente de uma pessoa que contraiu o sarampo durante uma viagem realizada para a Europa. Na época, os órgãos da saúde fizeram o blo queio da doença por meio da vacina e a situação foi controlada, evitando que mais casos surgissem.

Apesar do anúncio do Ministério da Saúde de uma campanha extra contra a doença, a FMS destacou que o órgão ainda não enviou uma regulamentação informando desta medida, nem se a campanha será realizada em Teresina.

“O Ministério da Saúde ainda não mandou nenhuma regula mentação dizendo se Teresina vai ter vacinação. No momento, só se sabe dessa campanha por meio da imprensa e a Capital aguarda as orientações do Ministério da Saúde. Também não recebemos nenhuma orientação com relação às pessoas que estão indo a São Paulo, se elas devem se vacinar e quantos dias antes”, informou a assessoria de comunicação da FMS.

Isabela Lopes - Jornal O Dia