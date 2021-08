Vacinação em Teresina: FMS reenviará ofício ao Ministério da Saúde pedindo doses extras

O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) realizou uma audiência pública com representantes da Fundação Municipal de Saúde (FMS) sobre a execução do Plano de Imunização contra a Covid-19 em Teresina. Na oportunidade, o promotor de Justiça Eny Marcos Pontes, titular da 29ª PJ e atualmente respondendo pela 12ª PJ, relembrou os encaminhamentos do último encontro e ressaltou que a FMS deve reiterar o ofício enviado ao Ministério da Saúde, solicitando doses extras.

(Foto: César Ferreira/Ascom)

Segundo a coordenadora da Atenção Básica em Saúde da FMS, Laurimary Caminha, o documento em questão está sendo organizado para o reenvio. Representantes do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PI) marcaram presença na audiência para questionar sobre a inclusão dos profissionais contábeis e advogados nos grupos essenciais de imunização.



Em resposta, o promotor Eny Pontes explicou que tais decisões devem ser deliberadas pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), inclusive com envio de doses suficientes para contemplar esse público. A auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), Geysa Elane Sá, reforçou que nesse momento é importante avançar na imunização por idade.



Na última audiência, ficou definido que a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) deveria informar os critérios adotados para distribuição de doses aos municípios. Um representante da Sesapi esteve presente para explicar sobre a distribuição das doses e como os cálculos são feitos. No entanto, para entender melhor a situação, foi definido um novo encaminhamento, em que a Coordenadora Estadual de Imunização, Bárbara Pinheiro, deverá apresentar a base de dados por faixa etária, no prazo de cinco dias.



Diante disso, ficou definida a data da próxima audiência de acompanhamento da campanha de vacinação contra Covid-19, marcada para o dia 19 de agosto.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!