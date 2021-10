Vacinação drive thru em Teresina será suspensa ao meio-dia desta quarta (13)

O atendimento nos pontos de drive thru de segunda dose da Astrazeneca, de Teresina, serão suspensos ao meio-dia desta quarta-feira (13). O anúncio foi feito pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) devido aos problemas no sistema de registro de doses do Ministério da Saúde, que ainda não foram resolvidos pelo órgão.



Os postos de vacinação da Adufpi; CEU-Norte; Terminal do Bela Vista e Terminal do Itararé, que se encerraria às 17h, serão encerrados excepcionalmente às 12h.



Para não trazer prejuízo à população, na próxima semana serão abertos novos postos de drive thru, de forma a atender a demanda reprimida.



A FMS ressalta que o atendimento nesses locais será retomado no horário já anunciado amanhã (14), quando espera-se que o Ministério da Saúde já tenha corrigido o erro no sistema.



Desde ontem o sistema nacional de vacinação registra quedas, o que provocou longas filas.

