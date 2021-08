Vacinação Covid: Teresina abre agendamento para pessoas com 20 a 24 anos; veja cronograma

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) lançou cronograma para a vacinação da primeira dose da vacina contra a covid-19 nos próximos dias. Hoje (26), acontece mais uma ampliação na faixa etária contemplada pela campanha, com a abertura do agendamento para a população de 20 a 24 anos, que será vacinada no sábado (28).

O agendamento é feito pelo site Vacina Já. Para evitar congestionamento na plataforma, a FMS dividiu as próximas etapas por três dias, sendo que amanhã (27) serão abertas vagas para pessoas de 25 a 29 anos e, na segunda-feira (30), para as pessoas que precisam de segunda dose até o dia 05/09.



“Em todos esses dias, o agendamento abre às 18h”, explica Karoline Alencar, gerente de Informações em Saúde da Atenção Básica da FMS.



A população de 30 a 35 anos será contemplada com um drive thru no sábado (28). Serão quatro pontos nas diferentes zonas da cidade, que disponibilizarão a vacina Coronavac.



Karoline Alencar explica que a organização será a mesma adotada nas mobilizações anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência no município de Teresina.



Confira os pontos de vacinação:

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

Segunda dose



A FMS vai disponibilizar ainda pontos de drive thru em sete dias de vacinação da segunda dose em Teresina. A programação começa amanhã (27) e segue pelos dias 30 de agosto, 02, 03, 04, 06 e 07 de setembro.



Serão quatro locais para segunda dose de Coronavac e 11 locais para segunda dose de Astrazeneca. Mais informações sobre locais e prazos estão disponíveis no site da FMS.



Cronograma

Quinta-feira (26) – Abertura de agendamento para primeira dose de pessoas de 20 a 24 anos – vacinação no sábado (28)

Sexta-feira (27) – Abertura de agendamento para primeira dose de pessoas de 25 a 29 anos – vacinação no domingo (29)

Sábado (28) – Drive Thru de primeira dose para pessoas de 30 a 35 anos

Segunda-feira (30) – Abertura de agendamento de segunda dose para pessoas com prazo até o dia 05/09

