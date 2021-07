Vacinação covid: confira quem pode se vacinar esta semana de Teresina

A Campanha de Vacinação contra Covid-19 continua acontecendo em Teresina. Até quarta-feira (28), os postos de vacina irão atender pessoas de 60 a 62 anos que devem receber a segunda dose do imunizante. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) estará com 11 pontos de drive thru de segunda dose nos dias 26, 27 e 28.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Segunda-feira (26)

Quem recebeu a primeira dose dia 03/05 e estava com 62 anos ou mais.

Terça-feira (27)

Vacinados com primeira dose dia 04/05 e estavam com 61 anos ou mais

Quarta-feira (28)

Quem recebeu a primeira dose dia 05/05 e estavam com 60 anos ou mais.

A coordenadora da campanha de vacinação, Emanuelle Dias, enfatiza que as pessoas devem apresentar a documentação pessoal no momento da imunização, bem como o Cartão de Vacinação.

“No momento da vacinação, devem ser apresentados um documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou Cartão Nacional do SUS; comprovante de endereço no município de Teresina; o cartão de vacina para comprovar a primeira dose e a data do agendamento desta segunda dose”, diz a coordenadora.

Os locais de drive thru dos dias 26, 27 e 28 são os seguintes:



- Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Campus Pirajá;

- Adufpi - Av. Universitária, 391 - Ininga;

- Centro Universitário Santo Agostinho - zona Sul;

- Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi;

- Teresina Shopping;

- Terminal Parque Piauí;

- Terminal Livramento;

- Terminal Zoobotânico;

- Terminal Itararé;

- Terminal Buenos Aires;

- Terminal Bela Vista.

Vacinação por faixa etária segue sem avanço

Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), por enquanto a vacinação por idade segue sem avanço. A FMS está aguardando o recebimento de novas doses para reabrir, seja via agendamento ou drive-thru, dependendo do tipo de vacina recebida.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!