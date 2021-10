Vacinação contra raiva acontece neste sábado (30) em Teresina; veja postos

Neste sábado (30), acontece o Dia D da Campanha de Vacinação contra a raiva (antirrábica) nas zonas Norte e Leste de Teresina. A capital recebeu do Governo do Estado 119.000 doses para realizar a ação. Ao todo, serão 136 postos, que funcionarão das 8h às 17h. No sábado seguinte, 06 de novembro, a vacinação será nas zonas Sul e Sudeste.



Veja a lista dos postos de acordo com as zonas:



- Zonas Norte e Leste

- Zonas Sul e Sudeste

A zona rural será contemplada no mês de novembro, em datas a serem divulgadas posteriormente pela Fundação Municipal de Saúde (FMS).



O gerente de Zoonoses da FMS, Paulo Marques, ressalta a importância de que todos os animais sejam imunizados. “Convidamos todos os tutores de cães e gatos das zonas Norte e Leste para levar seus animais a um dos postos de vacinação e garantir a dose desses animais”, alerta o gestor.



(Foto: Agência Brasil)

Campanha antirrábica no Piauí



O Ministério da Saúde enviou ao Piauí 453.695 doses e 80 mil seringas e agulhas que estão sendo distribuídas em todos os municípios para a realização da Campanha antirrábica.



Além de Teresina, mais 12 municípios estão recebendo 334.695 doses para realizar suas campanhas de vacinação: Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Amarante, Oeiras, Fronteiras, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Corrente e Uruçuí.



Segundo o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Sesapi, Antônio de Sá, o material recebido do Ministério da Saúde já está sendo encaminhado para os municípios.



Raiva

A vacina é gratuita e é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos. Ou seja: protegendo o seu animal você também se protege. O gerente garante a segurança da vacina, que é constituída por vírus atenuado, 2% de tecido nervoso e conservantes a base de fenol e timerosol.

A raiva é uma doença viral prevenível que pode ser transmitida para humanos através de mordidas e arranhaduras de mamíferos já contaminados. A doença pode ser transmitida por animais silvestres como furões, raposas, coiotes, guaxinins, gambás e morcegos, mas a campanha contempla cães e gatos por serem animais de companhia que possuem maior convívio com os humanos.

Com informações da FMS e Sesapi

