Vacinação contra covid-19 em drives thrus encerra amanhã (30)

Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), a vacinação contra covid-19 nos quatro pontos de drive thru em Teresina só vai até amanhã (30). Os pontos de drive thru estão vacinando com os imunizantes da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Os locais de vacinação são: terminais Zoobotânico, Buenos Aires, Livramento e Parque Piauí, das 9h às 17h.

De acordo com a FMS, a vacinação drive thru está disponível para os seguintes públicos: 1ª dose para pessoas de 12 anos e mais, segunda dose da vacina da Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas), Astrazeneca e Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas para ambos os imunizantes), e dose de reforço - respeitando intervalo mínimo de quatro meses da última dose para população em geral e 28 dias da última dose para imunossuprimidos, com exceção das gestantes e puérperas que devem tomar com cinco meses.

Para receber a vacina contra a covid-19, é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. Pessoas que vão receber a segunda dose ou dose de reforço devem levar ainda o cartão de vacinação com registro das doses anteriores. Além disso, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou um responsável.