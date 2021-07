Vacinação contra a gripe em Teresina é estendida para novos públicos; veja

A Fundação Municipal de Saúde (FMS)ampliou, nesta segunda-feira (14), a Campanha de Vacinação contra a gripe para todos os grupos prioritários que têm direito a imunização. Quem aproveitou a oportunidade para se vacinar foi o autônomo Almerindo Soares. “Eu vim para me defender do pior, mais na frente ninguém sabe. Se vacinando assim, estamos livres de uma gripe mais perigosa”, resumiu.



Segundo a FMS, a nova etapa contempla os seguintes grupos: portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, funcionários do sistema de transporte coletivo, profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas, profissionais do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade e trabalhadores portuários. A expectativa da Prefeitura de Teresina é vacinar 90% dos públicos alvo.

As doses estão sendo aplicadas em 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS), em todas as Zonas de Teresina, que não atendem pacientes com o novo coronavírus. Para a imunização, é necessário comparecer com documentos de identificação.

“Pode procurar qualquer unidade de saúde que não seja atendimento para pacientes com Covid-19 que receberão a dose da vacina contra a gripe”, informa Adriana Sávia, coordenadora da Campanha de Vacinação contra a gripe.

A campanha acontece desde o dia 19 de abril e segue até o dia 30 de julho. Em Teresina, já foram vacinados contra a gripe 65% dos idosos, 70,1% das crianças, 61% das gestantes, 54,5% das puérperas, 59% dos trabalhadores e 49% dos trabalhadores em saúde.

A autônoma Francineide Sá teve os pais vacinados contra a Covid-19 e agora contra a gripe. “A minha maior preocupação era estar em dia com a vacinação deles. Não se pode subestimar a gripe”, resumiu.

Vale lembrar que as vacinas contra a gripe e Covid-19 podem ser administradas sem complicações. Para isso, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias entre as doses.

