Vacinação contra a Covid-19 em Teresina registra grande movimentação neste sábado; veja

A vacinação contra a Covid-19registrou, na manhã deste sábado (28), grande movimentação em postos de drive thur em Teresina.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), neste sábado (28) serão vacinados com primeira dose pessoas de 20 a 24 anos que agendaram a aplicação além de pessoas com 30 anos ou mais em postos de drive thur.

Já domingo (29), podem receber o imunizante pessoas de 25 a 29 anos que também fizeram o agendamento de primeira de dose nesta semana e também o público de 30 anos ou mais com mulheres pela manhã (das 8h às 13h) e homens à tarde (13h às 17h) - portanto, dois dias de vacinação para o último público.

A FMS esclarece que à medida que vão chegando novos lotes com vacinas outros grupos sem comorbidades serão contemplados em Teresina. (Veja os postos de drive thur abaixo:).

- Terminal Bela Vista

- Terminal Buenos Aires

- Terminal Livramento

- Terminal Zoobotânico

- Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

No Terminal Bela Vista, na Zona Sul de Teresina, uma fila de carros se formou no entorno da estação. Houve aglomeração de pessoas no local e a Strans foi acionada para orientar o trânsito.

