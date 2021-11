Vacinação antirrábica acontece no sábado (06) nas zonas Sul e Sudeste; veja postos

A campanha municipal de vacinação contra a raiva para cães e gatos acontece em sua segunda etapa no próximo sábado (06). Desta vez, serão vacinados os animais das zonas Sul e Sudeste de Teresina. O primeiro dia da campanha, ocorrido no final de semana passado, teve uma cobertura de vacinação na casa dos 99,72% e foi considerado um sucesso pela Gerência de Zoonoses da FMS (Fundação Municipal de Teresina).



A expectativa é de que a cobertura vacinal seja mantida ou superada agora nas zonas Sul e Sudeste. O gerente da Gezoon, Paulo Marques, faz um apelo para que os tutores levem seus animais para vacinar. “É importantíssimo. A raiva mata em 100% tanto animais quanto as pessoas, sejam elas adultas ou crianças. Por isso convidamos a todos os moradores e moradoras das zonas Sul e Sudeste para levar seus animais aos postos espalhados nas regiões para vacinar”.

Confira aqui a lista dos postos de vacinação contra raiva para cães e gatos nas zonas Sul e Sudeste de Teresina



Foto: Agência Brasil

Primeira etapa teve quase 100% de cobertura nas zona Norte e Leste

No sábado passado, dia 30, foi a vez dos tutores de cães e gatos que moram nas zonas Leste e Norte de Teresina levarem seus animais para vacinar. Nesta primeira etapa foram imunizados contra a raiva 50.406 cães, sendo 27.464 machos e 22.942 fêmeas. Nos gatos, foram aplicadas 22.005 doses, sendo 11.848 em machos e 10.156 em fêmeas. Os dados foram divulgados hoje (03) pela Gerência de Zoonoses.

“Estamos satisfeitos com o índice alcançado e agradecer as pessoas que levaram seus animais e gatos aos postos de vacinação. Mantivemos as equipes trabalhando o dia todo e esse resultado satisfatório é o esforço das equipes de profissionais da FMS e da população que atendeu nossa solicitação de levar os animais”, finaliza o diretor da Gezoon, Paulo Marques,

Com informações da FMS

