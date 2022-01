Vacina Covid: FMS abre novas vagas para reforço da Janssen hoje (07)

O site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ , da Prefeitura de Teresina, abre hoje (07) às 16h novas vagas de agendamento para dose de reforço da vacina Janssen. A programação da próxima semana contará ainda com vacinação por agendamento para segunda dose da Pfizer e dose de reforço, além de cinco pontos drive thru para todos os públicos e etapas da campanha.

O agendamento via site se inicia hoje (07) e será dividido em dois horários. Às 16h, serão abertas as vagas para a dose de reforço da Janssen, voltadas para aqueles que receberam a dose única há pelo menos dois meses. “Reforçamos que as mulheres que tomaram Janssen previamente e no momento atual estão gestantes ou puérperas deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer”, lembra Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

Às 18h, o sistema abre para agendamento da segunda dose da vacina da Pfizer (para pessoas com segunda dose até 13.02.22 - respeitando intervalo mínimo de três semanas entre primeira e segunda dose) bem como para dose de reforço de adultos com 18 anos e ou mais. Para este público, o intervalo é de quatro meses da última dose.

O público da dose de reforço pode ainda tomar sua vacina nos cinco postos drive thru que estarão abertos durante a próxima semana – de segunda (10) a sexta-feira (14), no horário das 9h às 17h. Eles estão instalados nos terminais Zoobotânico, Buenos Aires, Livramento e Parque Piauí, além do CEU Norte, na Santa Maria da Codipi.

Nestes locais, serão contemplados também os seguintes públicos: 1ª dose para pessoas de 12 anos e mais, dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de quatro meses da última dose), dose adicional para imunossuprimidos (com intervalo de 28 dias da última dose) e segunda dose da vacina da Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas), Astrazeneca e Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas para ambos os imunizantes).

Emanuelle Dias faz um alerta para que as pessoas que vão tomar a vacina esta semana aguardem um pouco caso estejam sentindo algum sintoma gripal. “A vacinação contra a covid-19 deve ser adiada caso a pessoa apresente sintomas gripais ou quadros febris. Para que a imunização seja feita, é importante que o quadro de saúde esteja normalizado”, diz.

Programação – Vacina contra a Covid-19

07.01 às 16h

Agendamento - dose de reforço da vacina Janssen

Vagas para 10 a 14 de janeiro

Público-alvo - pessoas que receberam dose única da Janssen com intervalo mínimo de dois meses (obs: as mulheres que tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer)

07.01 às 18h

Agendamento - 2ª dose Pfizer

Público-alvo: pessoas com a segunda dose até 13.02.22 - respeitando intervalo mínimo de 3 semanas entre primeira e segunda dose

Dose de reforço adultos 18 anos ou mais (intervalo mínimo de 4 meses da última dose)

Drive thru

10 a 14.01 - 9h às 17h

1ª dose adolescentes (12 anos ou mais)

2ª dose de Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas)

2ª dose de Astrazeneca (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses)

2ª dose de Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses)

Dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de 4 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

Locais:

CEU Norte

Terminal Zoobotânico

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Fundação Municipal de Saúde de Teresina