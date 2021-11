Vacina Covid-19: Em Teresina, pessoas com mais de 18 anos podem fazer agendamento hoje

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre hoje novas vagas de agendamento para aplicação da vacina contra a covid-19 em Teresina. Segundo a FMS, as vagas serão destinadas para pessoas que vão tomar a segunda dose da Pfizer, com data marcada até o dia 19 de dezembro, e para o público com mais de 18 anos que ainda não tomou a primeira dose. O cadastro é feito pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .



Foto: Divulgação/Ccom Para evitar congestionamento do sistema, a FMS dividiu os públicos contemplados em diferentes horários. Assim, às 18h horas de hoje será aberto o agendamento para segunda dose da vacina Pfizer. “Ressaltamos que, em relação ao prazo, o paciente deve estar atento para respeitar o intervalo mínimo de três semanas entre a primeira e segunda dose”, alerta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha na capital.

Já às 20h, o sistema será aberto para agendamento de pessoas com 18 anos e mais que ainda não tomaram sua primeira dose. Em ambos os casos, a vagas disponíveis serão entre os dias 15 e 18 novembro – segunda a quinta-feira da próxima semana. Para fazer o agendamento, o usuário deve acessar o site e clicar na opção “agendamento público alvo”, onde irá preencher seus dados para escolher dia, local e hora para agendar a vacina. Em caso de segunda dose, ele deve ainda marcar a caixa “Já tomei a primeira dose e quero agendar a segunda”. Para a primeira dose, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do sus e comprovante de residência no município de Teresina. Para a segunda dose, é preciso levar ainda o cartão de vacinação com o registro da primeira.

