UPAS de Teresina retornam com atendimento de urgência odontológica

A partir de hoje (19), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) de Teresina retornam com o atendimento de urgências odontológicas, todos os dias, das 7h às 19h. O serviço retorna às UPAs após o período de funcionamento de urgências em UBS, devido à pandemia da Covid-19. As três UPAS são localizadas nos bairros Satélite, Promorar e Renascença.







Foto: Divulgação FMS

A Gerência de Saúde Bucal da FMS de Teresina reorganizou os serviços desse atendimento odontológico. “Estamos seguindo todos os protocolos de biossegurança nos consultórios odontológicos, para que os pacientes sejam atendidos com a máxima segurança e também para os profissionais que trabalham nesse atendimento”, explica a gerente de saúde bucal da FMS, Anyara Aires.

A diretora da UPA do bairro Satélite, Luciana Sebim, fala que é um serviço essencial para a população. “A Fundação Municipal de Saúde disponibiliza esse atendimento para a população que volta a ser atendida com toda a segurança. As UPAS estão localizadas em pontos estratégicos da cidade favorecendo melhor acesso”, diz.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!