O cuidado com o corpo e a mente precisam ser visto como uma importante ferramenta para prevenção de doenças. Com a pandemia do novo coronavírus o cuidado tem que ser redobrado, principalmente para quem trabalha na área da saúde.

A UPA do Renascença, é exemplo a ser seguido pois foi implantado um “Projeto Cuidando de Quem Cuida” que fará atendimento psicológico para todos os colaboradores da Unidade e familiares dos pacientes suspeitos/confirmados com Coronavírus.

A Tamara Carvalho, diretora geral da UPA do Renascença da Fundação Municipal de Saúde (FMS), explica que a pandemia causa medo na população e essa é uma forma de ajudar.



UPA do Renascença oferece atendimento psicológico à profissionais da saúde. Reprodução



"Tendo em vista toda angustia ocasionada pelo coronavírus aos profissionais de saúde e os acompanhantes dos suspeitos de covid-19, a upa resolveu cuidar de quem cuida, então vamos resinificar os nossos sofrimentos e dar atenção ao auto cuidado e juntos vamos vencer essa batalha", conta Tamara Carvalho.

Já Mércia Fernanda, psicóloga da unidade diz que são muitas as repercussões emocionais causadas com o aparecimento do novo Coronavírus e que, nesse momento, a assistência psicológica é necessária.

" Neste momento é imprescindível o papel do psicólogo, que tem o papel de acolher os pacientes, familiares e equipe de saúde minimizando os impactos psicológicos da pandemia", diz Mércia Fernanda.

