Unimed transfere consultas do para unidade do bairro Ilhotas

Desde o dia 30 de setembro os consultórios de especialidades médicas do Hospital Unimed Primavera (HUP) foram transferidos para a Unidade Unimed Ilhotas, na Avenida Marechal Castelo Branco.



O médico geriatra Paulo Matheus Pereira Nunes, diretor do HUP, disse que a mudança do ambulatório para o Ilhotas levou o atendimento de consultas agendadas para uma área mais central da cidade.

“O atendimento agendado está mais próximo do usuário e proporciona maior conforto, na medida em que são consultórios modernos, com área de espera mais ampla e confortável, além do estacionamento à disposição” - complementou.

Segundo o diretor técnico do HUP, o médico proctologista Rafael Correia Lima, a mudança trouxe mais comodidade aos médicos e pacientes: “No Ilhotas, vamos ter a possibilidade de ampliar o número de consultórios, além de contar com espaço mais amplo e confortável para médicos e pacientes” - reforçou.

O HUP e a Unidade Ilhotas são as duas unidades próprias de atendimento da Unimed Teresina, que ainda conta com rede credenciada. Os serviços da Unimed Teresina – exceto rede credenciada – ficam assim distribuídos:

A Unidade Unimed Ilhotas é um Pronto Atendimento Infantil 24h, com pediatras em regime de plantão. Consultas eletivas (agendadas) infantil e adulto, exames laboratoriais, ambulatoriais e de urgência também são atendidos no local. Crianças de até 13 anos e 11 meses são atendidas primeiramente nesta unidade. Havendo a necessidade de internação, a Unimed providencia a transferência da criança para a ala pediátrica do HUP.

O Hospital Unimed Primavera é referência em procedimentos de alta complexidade: oferece atendimento de urgência e emergência adulto, exames de imagem e outros (simples e complexos), internações, UTI, Ortopedia 24h, hemodinâmica, cirurgias (adultos e crianças), e transplante renal.





Fotos: Paulo Sérgio e Ascom/Unimed