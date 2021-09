Unimed Teresina recebe medalha Aurismar Borges

Delegados das subseções da OAB em todo o Piauí se reuniram no III Colégio de Delegados na última sexta-feira, 10, no Hotel Arrey.

O evento foi organizado pela Caixa de Assistência da Advocacia Piauiense (CAAPI) que convidou o Sistema Unimed Teresina, representado pelo Presidente, o médico urologista Dr. Emmanuel Fontes, a receber a Medalha Aurismar Borges, destinada a pessoas ou instituições que prestaram relevantes serviços à advocacia.

Aurismar Borges foi delegado da OAB em Uruçuí e foi vítima da Covid-19 em agosto deste ano. A família dele esteve presente no evento e também recebeu a homenagem.

Foto: Divulgação/Unimed Teresina

Todos os participantes do evento foram testados.

Dr. Emmanuel Fontes falou sobre a gestão profissionalizada do Sistema Unimed Teresina, que repercutiu na constante melhoria da assistência da cooperativa aos seus beneficiários, com atuação excelente na pandemia da Covid-19, tendo um de seus Hospitais operado com exclusividade para pacientes Covid durante um período. Mencionou também as novas tecnologias implantadas, com equipamentos adequados e centro de infusão.

“Nossos beneficiários são importantes para nós e atuamos de maneira a garantir a melhor assistência a eles. Nossos planos de saúde são diferenciados nesse quesito, pois levam a saúde muito a sério. Prova disso está na nossa atuação no momento forte da pandemia, com todas as ações que fizemos e que resultaram em mais de 2 mil vidas salvas nos nossos hospitais” – lembrou o Presidente.

