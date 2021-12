Unimed Teresina participa de evento nacional estratégico da marca

O presidente do Sistema Unimed Teresina, o médico urologista Emmanuel Fontes, e o cardiologista e vice-presidente da Cooperativa, Newton Nunes Filho, estiveram no fórum estratégico organizado pela Unimed Brasil em Foz do Iguaçu, Paraná, entre os dias 2 e 5 de dezembro.

Foto: Ascom/UnimedTeresina

No encontro, líderes executivos da Unimed de todo o país discutiram, entre outros temas, acerca do novo posicionamento da marca baseado na essência do Jeito de Cuidar Unimed. Todas as abordagens do encontro servirão de base para a elaboração do planejamento estratégico 2022.





O Fórum Estratégico Unimed pautou o lançamento da identidade Unimed, a primeira entrega da formulação estratégica que levará ao reposicionamento da marca. A renovação do propósito, baseado nas crenças, princípios e valores da marca, prepara o Sistema Unimed para o movimento de transformação e perenidade.



