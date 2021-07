Unimed Teresina faz doação para a Associação Lar Preciso Viver

A fim de acolher pessoas que estão em tratamento de câncer e em situação de vulnerabilidade, um grupo de amigos fundou a Associação Lar Preciso Viver. A Associação que fica localizada na rua Alagoas, 1850, bairro Pirajá, zona norte de Teresina, atende e apoia essas pessoas oferecendo acompanhamento psicossocial, cestas básicas, medicamentos, perucas e móveis. Como é uma instituição sem fins lucrativos, a Associação depende da doação de terceiros.



A Unimed Teresina, como forma de contribuir com esse trabalho, doou um bebedouro para a instituição. Como a Casa recebe muitas pessoas diariamente, segundo Antônio Rezende, presidente da Associação, essa era uma necessidade urgente e que vai contribuir para melhorar o atendimento. “Essa doação veio em boa hora. Estamos felizes com a sensibilidade da Unimed Teresina. Tudo que temos vem de doações de pessoas que se identificam com a nossa causa. Precisamos de tudo que possa ajudar a minimizar a dor e o sofrimento dessas pessoas. Muitos não têm o básico para viver”, explicou.

Foto: Divulgação

A Associação Lar Preciso Viver nasceu a partir da vontade do educador físico Antônio Rezende em ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele vendeu sua casa própria e convidou um grupo de amigas para compartilhar o sonho. A Casa oferece acompanhamento com assistentes sociais e psicólogos que fazem o acolhimento, orientação e identificação das necessidades de todos que são amparados pela casa.

De acordo com o urologista e presidente do Sistema Unimed Teresina, Emmanuel Fontes, o momento requer mais solidariedade e empatia. “Temos como um dos pilares de atuação a Responsabilidade Social. Somados a todos os esforços que a Unimed tem implementado para o enfrentamento da Covid-19, estamos apoiando projetos e instituições que trabalham para minimizar o sofrimento de famílias carentes de nossa capital”, disse o presidente.

