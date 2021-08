Unimed Teresina é finalista no prêmio Inova+Saúde

Com o conceito “Nosso superpoder é cuidar com o coração”, a campanha criada para o Dia do Médico de 2020 da Unimed Teresina é uma das finalistas no Prêmio Inova+Saúde 2021 da Seguros Unimed.



A premiação tem o objetivo de avaliar e premiar as ações e projetos elaborados exclusivamente pelas singulares do Sistema Unimed do todo o Brasil, em sete categorias distintas: Epidemiologia, Saúde e Bem-estar, Marketing, Inovação Digital, Sustentabilidade e Gestão de Pessoas, Case do ano Sistema Unimed e Voto do Sistema Unimed.

Foto: Divulgação/Ascom

A campanha em Teresina foi desenvolvida para ressaltar a importância dos médicos no contexto da pandemia, trazendo esse profissional como centro de atenção de um cuidado humanizado. Os próprios médicos cooperados participaram das filmagens, resultando em um vídeo de muita emoção e reconhecimento, que foi veiculado local e nacionalmente.

Confira o vídeo da campanha no Youtube da Unimed Teresina (@unimedteresina), pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=QiVoaYyyo00

Na fase final da premiação, representantes de Unimeds de todo o Brasil escolherão os vencedores de cada categoria, que concorrerão também ao case do ano.

Compartilhar no

Com informações da Unimed Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!