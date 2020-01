Unimed Teresina contrata médico para governança clínica

A Unimed Teresina está contratando médico para a função de governança clínica no Hospital Unimed Primavera (HUP). O limite do prazo para inscrições ao processo seletivo vai até esta quarta-feira (15).

Para concorrer à vaga, o candidato deve estar regularmente inscrito e em dia com todas as obrigações junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); ter certificado de Residência Médica ou título de especialista em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Terapia Intensiva, Infectologia ou Emergência reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou pelo Conselho Federal de Medicina (CFM); ter disponibilidade para trabalho em hospital de alta complexidade, com carga horária de 30 horas semanais; ter pelo menos cinco anos de formado e/ou pelo menos dois anos de trabalho em hospital de alta complexidade.

O documento de identidade e o currículo comprovado podem ser levados até a secretaria da diretoria do HUP, localizada no 2º andar do hospital, no horário de 8h às 17h. Critérios de pontuação, remuneração e inscrição por e-mail podem ser consultados no edital disponível no site da cooperativa.

Na etapa seguinte à análise curricular, candidatos serão chamados às entrevistas, de 20 a 24 de janeiro.

O médico que desempenha função em governança clínica atua diretamente na assistência hospitalar em relação com todos os médicos do corpo clínico: prescritores, especialistas, clínicos e cirurgiões, exercendo, entre outras funções, o controle da implantação de protocolos, da eficiência clínica e plano terapêutico e no acompanhamento de indicadores assistenciais, como o tempo de internação dos pacientes.

Para ver o edital completo, clique aqui: http://unimed.me/W9-cv

