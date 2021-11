Unimed inaugura espaço de Natal aberto ao público

Ontem, 28, Teresina ganhou uma árvore de Natal de quase 20 metros de altura. A atração de Natal foi inaugurada no Hospital Unimed Ilhotas com a presença da Orquestra Sinfônica de Teresina e do Papai Noel.



O acender das luzes de Natal ocorreu por volta das 18h30, embalado por canções de Natal escolhidas pelo maestro Aurélio Melo para a ocasião. Além da árvore gigante, arcos, presentes iluminados e um trenó compõem o espaço de Natal do Sistema Unimed Teresina.



O tema da campanha de Natal dos planos de saúde da Unimed e Intermed neste ano é “Tempo de Cuidar” e chama a atenção para a solidariedade. As doações serão destinadas a famílias carentes de Teresina. O público presente na inauguração já fez a sua parte.

Segundo o Presidente do Sistema Unimed Teresina, Dr. Emmanuel Fontes, o ano de 2021 tem se mostrado um período de dificuldade, melhorando a percepção com o próximo:

“Essa árvore tem uma simbologia do renascer do cuidado. Não só o cuidado da Unimed, da Intermed, mas o cuidado entre as pessoas. Queremos aflorar o sentimento de cuidar do próximo, porque já aprendemos que ficar isolados é terrível. Nós precisamos uns dos outros.” - Compartilhou.

Dr. Newton Nunes Filho, vice-presidente da Cooperativa de Trabalho Médico, reforçou que o espaço de Natal é um presente para os teresinenses:

“Até o presente momento, essa árvore é a maior que nós temos na nossa cidade. Queremos lembrar que é sempre tempo de cuidar. Ao lado de cada um sempre tem alguém que passa algum tipo de dificuldade, então, nós trazemos essa árvore como símbolo da esperança de um futuro melhor, que é o que nós queremos”.

