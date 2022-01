Um mês após o Natal, prefeitura ainda não retirou decoração do Parque da Cidadania

Mais de um mês após o Natal, a decoração de fim de ano continua no Parque da Cidadania, situado na Centro Norte de Teresina. As microlâmpadas, que foram acessas pelas Prefeitura de Teresina oficialmente no dia 08 de dezembro, continuam funcionando todas as noites na Capital.



Só Parque da Cidadania são 70 árvores vivas decoradas, além de casinhas ornamentadas e uma árvore de seis metros. Por toda a cidade, só no ano passado, a prefeitura usou mais 200 mil luzes. A árvore de Natal da Avenida Frei Serafim, por exemplo, já foi desmontada.





Pelo calendário cristão, que marca o fim das festas natalinas, os enfeites e as luzes do Natal deveriam ter sido retirados no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. O valor investido na decoração e o consumo de energia das microlâmpadas não foi informado pela Prefeitura de Teresina.

No Parque da Cidadania, local onde a população se reúne para praticar execício físico e para passear, muita gente tem reclamado da decoração.

A reportagem procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Centro (Saad Centro) que informou que o responsável pelo serviço de retirada da decoração é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh). O órgão, no entanto, ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarescimentos.

