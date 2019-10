Um dia para ganhar presentes, passear e brincar nos parques

Dia para ganhar o presente dos sonhos, viajar para algum lugar bonito, correr, passear nos parques e shoppings, ir ao circo e cinema, comer cacho-quente, pipoca, salgadinhos, tomar refrigerantes, sucos, sorvete e se divertir à beça. Assim pensa a garotada, de ambos os sexos, quando questionada sobre o que é o Dia da Criança e como gostaria de passar a data, comemorada neste sábado, 12 de outubro.

Para os entrevistados de Curumim/O Dia, a explicação de cada menino e menina sobre o Dia da Criança, a data vai além das questões comerciais, mas envolve presentes. Artur Rocha, 7 anos, cursando o 2º ano, sempre que vem a Teresina com o pai, empresário Osvaldo Júnior, não deixa de ir ao Parque da Cidadania, no bairro Cabral, zona Norte, acompanhado também da avó Vicença. "Moro em Picos, mas gosto de Teresina. E nessa data, fico na expectativa de ganhar presente e este ano, já disse aos meus pais, quero ganhar um Hoverboard", completou.

Já para Nataniele Rodrigues, 9 anos e cursando o 3º ano, a comemoração ideal para ela seria num parque de diversão com a família. Residente no bairro Promorar, na zona Sul da Capital, a menina diz que era a primeira vez que estava no Parque da Cidadania e, encantada, quer voltar ao local no Dia da Criança. "Aqui é muito bonito para brincar, se divertir. Nesse dia quero ganhar uma casinha de boneca para trazer aqui para brincar com minha coleguinha Daniele Lima", disse.

A pequena Daniele Lima, 9 anos, moradora do Parque Vitória, na zona Sul de Teresina, foi enfática. "É um dia onde as crianças têm mais atenção e carinho dos pais, e cobram deles, presentes também". Ela ainda acrescentou que sonha em ter uns patins, pedido do presente que já fez a avó Cristina, que prometeu realizar o sonho da netinha. Enquanto João Artur, deseja passar o dia passeando num dos shoppings da cidade acompanhado dos pais, para brincar em todos os brinquedos.

Marco Antônio VilarinhoLuiz Carlos de Oliveira