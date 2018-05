Ubers e taxistas se unem a caminhoneiros em protesto na capital

As manifestações contra o aumento nos preços do combustível seguem para o segundo dia na capital piauiense e terceiro dia no Estado, com caminhoneiros bloqueado as principais rodovias. Hoje, os protestos ganham o reforço de taxistas e motoristas de aplicativos. A manifestação está marcada para as 15h, em diferentes pontos da cidade.



De acordo com João Francisco Martins, presidente da Associação dos Motoristas de Transporte por Aplicativo é de suma importância a união dos motoristas e de toda a população. “Vamos formar uma frente, vamos lutar. Por isso estaremos unidos dando apoio aos caminhoneiros”, afirma.



Motoristas teresinense se unem aos caminhoneiros em protesto. Foto: Geici Mello/ ODIA

Segundo João Francisco a mobilização começou nas redes sociais. “Quando ficamos sabendo que os caminhoneiros iriam parar nos organizamos para apoiá-los. Teremos três pontos de manifesto, no rodoanel (BR-316 e BR-343), no balão da Tabuleta e no cruzamento das Avenidas Miguel Rosa e Frei Serafim”, completa.

Abastecimento prejudicado

O aeroporto da capital, a Nova Ceasa e os supermercados foram os primeiros a sentirem o impacto das manifestações dos caminhoneiros nas estradas piauiense.

Segundo o Relatório produzido pelo Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional da Infraero, o aeroporto de Teresina só tem combustível suficiente para funcionar até amanhã (25).

Por conta dos bloqueios nas estradas, os caminhões com hortifrutigranjeiros que abasteceriam a Nova Ceasa nesta quinta-feira (24), podem não chegar a Teresina, o que torna a situação preocupante. Os supermercados também estão em estado de alerta. No interior do Piauí, alguns estabelecimentos já estão com problemas no estoque.

O protesto é contra o aumento dos preços do óleo diesel e o bloqueio está acontecendo não só no Piauí, mas também nas principais rodovias de pelo menos 21 estados e no Distrito Federal.

Nayara FelizardoGeici Mello