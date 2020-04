Uber dá R$ 30 de desconto para quem for doar sangue em Teresina

A empresa de transporte por aplicativo (Uber) anunciou nesta segunda-feira (06) uma medida de enfrentamento à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa dará R$ 30,00 de desconto na viagem de pessoas queiram doar sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi), no Centro de Teresina.



Foto: Reprodução Uber

O número de doadores de sangue no Piauí sofreu uma queda por causa da pandemia do Covid-19. Com a baixa de doações, a Uber se juntou ao Hemocentro de Teresina para ajudar a manter o estoque dos bancos de sangue. No mês passado, o Hemopi fez uma campanha para alertar a população sobre o problema. (Veja abaixo como ativar a promoção).

Foto: Arquivo O Dia.

A promoção começa hoje e vai até 14 de abril. As pessoas que aplicarem o código – UBERHEMOPI – terão R$ 30,00 de desconto em DUAS VIAGENS para o local. O Hemocentro de Teresina fica localizado na Rua Primeiro de Maio, 235 - Centro (Sul).

VEJA PASSA A PASSO PARA ATIVAR O CÓDIGO

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção "Pagamento".

2. No item "Promoções", selecione a opção "Adicionar código promocional".

3. Insira o código UBERHEMOPI.

4. Por último, clique am "Adicionar".

A Uber ressalta que o desconto é válido para viagens começando ou terminando no Hemopi. Cada usuário poderá usar o recurso duas vezes.

Adriana MagalhãesJorge Machado