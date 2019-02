TRT determina que Sintetro garanta 70% da frota de ônibus

Na tarde desta quarta-feira (6), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 22ª região, por meio do desembargador Wellington Jim Boavista, notificou o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) para que mantenha em atividade o mínimo de 70% da frota circulante em horários de pico (6h às 8h, 11 às 14h, 17h às 20h) e 50% nos demais horários.



A decisão aconteceu após solicitação do Setut ao TRT, para garantir a circulação da frota, com vistas a reduzir os contratempos para a população. Em caso de descumprimento, foi determinada a aplicação de multa ao Sintetro no valor de R$ 10 mil por dia. O impasse entre o Setut e o Sintetro está em seu terceiro dia, sem nenhum acordo até o momento.

No início da tarde de hoje, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina (Strans) já havia anunciado que pretende aplicar multa aos consórcios que operam o serviço de transporte público da Capital caso haja descumprimento da Lei de Greve, que diz que serviços essenciais devem funcionar em pelo menos 30% em períodos de paralisação.

A Strans alegou que, com base em denúncias recebidas, menos de 30% da frota estaria em circulação na capital, trazendo prejuízo para os usuários do sistema de transporte coletivo.

A categoria de motoristas e cobradores reivindica um reajuste no vencimento de 8,5%, além do pagamento do salário do mês de janeiro que, segundo eles, estaria atrasado. Em contraproposta, os empresários ofereceram uma revisão de 4%, mas o valor não foi aceito pelos trabalhadores. Referente ao pagamento da categoria, o Setut informou que o empregador tem até o quinto dia útil para efetuá-lo e que empresas estão dentro do prazo estipulado por lei.

A reportagem do O DIA tentou entrar em contato com o Sintetro, mas não obteve retorno até a publicação deste material.

Nathalia Amaral