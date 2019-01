Três são presos por roubo e corrupção de menores em Teresina

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Piauí. Os acusados foram identificados como Augusto Cézar Roque Sales Nunes e Cristânio Benedito Leite de Loiola, eles responderão na justiça por roubo majorado e corrupção de menores. A ação foi realizada pela da Delegacia de Polícia Interestadual (POLINTER).



De acordo com a Polícia Civil, Lucas Gabriel foi capturado na zona Sul da capital na tarde de ontem (24). Ele está sendo investigado também por outros crimes. As vítimas, de ambos os casos, o reconheceram.

Segundo polícia, Augusto Cézar está sendo acusado de roubo majorado. Ele teria utilizado a motocicleta da própria mãe e com a ajuda de um comparsa realizado os crimes na cidade.

O terceiro homem preso, reconhecido como Cristânio Benedito, foi preso por roubo majorado e corrupção de menores. As informações são de que no dia 28/10/18, ele e um adolescente teriam roubado uma motocicleta na região do Parque Jurema, zona sudeste da cidade.





Adriana MagalhãesGeici Mello