Três mil vagas são ofertadas para crianças de 03 anos da rede municipal

A 2ª etapa das matrículas para turmas de Maternal II (crianças de 03 anos de idade, completos ou a completar até 31.03.2020) já foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semec). São mais 137 turmas de Maternal II, distribuídas em 82 unidades de ensino, zona urbana e rural, nas várias zonas da cidade. Com estas novas vagas, a Semec garante atendimento para mais de 6.900 crianças de 03 anos de idade, em 2020.



As matrículas nas escolas da rede municipal seguiram um cronograma com início ainda em dezembro do ano passado, quando foram renovadas as matrículas dos alunos veteranos. A etapa seguinte foi de efetivação dos novos alunos do Ensino Fundamental, também I e II Período da Educação Infantil.

(Foto: Ascom/Semec)

A organização segue os indicativos do Plano Nacional de Educação, que define prioridades de atendimento. Segundo a secretária executiva de Ensino, Irene Lustosa, Teresina mais uma vez se alinha com o que está posto no Plano Nacional de Educação.

“O Plano estabelece o ano de 2025 como prazo para os municípios atenderem 50% das crianças em idade de creche. A Prefeitura de Teresina tem se esforçado para disponibilizar mais vagas para alunos de Educação Infantil. É importante ressaltar que até o mês de julho teremos pelo menos mais cinco novas escolas inauguradas, o que representa mais matrículas ainda este ano”, explica Irene Lustosa.

Na semana passada, a Secretaria anunciou a liberação de dois mil vagas para crianças de 03 anos, faixa etária em demanda crescente na capital. Agora, após a confirmação de estrutura e professores suficientes para ampliar o número de matrículas, os pais podem procurar os Centros Municipais de Educação Infantil ou Escolas Municipais com vagas disponíveis.

Veja a lista de escolas com novas vagas para o Maternal II

VAGAS MATERNAL II 2020 – 2ª lista

Portaria 2ª Lista Maternal II



