Trecho da Raul Lopes será interditado para celebração de missa

Uma das maiores manifestação de fé cristã em Teresina, a conhecida Missa da Misericórdia, celebrada pelo padre Nilton Pereira, completa 10 anos de existência, Iluminando Vidas. E para agradecer será realizada uma celebração especial no Estacionamento do complexo turístico da Ponte Estaiada no dia 06 de novembro (próxima quarta-feira).



Para essa data (06), será montado uma grande estrutura no estacionamento da ponte estaiada, visando acolher bem os fiéis que virão de várias cidades do Piauí e Maranhão. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (Strans) interditará totalmente a Avenida Raul Lopes nesse ponto, a partir das 8h.

O agente de trânsito, Torquato Neto, explica onde serão os bloqueios e como o condutor poderá se deslocar na região. “No sentindo Sul/Norte, quem vem do Riverside Shopping em direção à Universidade Federal, vai encontrar um bloqueio na alça da Ponte Estaiada. Os condutores terão que subir a alça e acessar a Avenida Dom Severino. No sentido Norte/Sul, o bloqueio será feito como aos domingos. Próximo ao condomínio Vila Mediterrâneo, os condutores não poderão acessar a Raul Lopes no sentido dos shoppings. Então, deverão seguir em frente e pegar a Avenida Ininga”, disse. O agente pede ainda que as pessoas que não forem participar do evento evitem trafegar pelo local. Os fieis poderão estacionar seus veículos do lado direito da Avenida Raul Lopes, como de costume.“A liberação acontecerá depois das 23h. Sugerimos que as pessoas deixem seus veículos em casa e façam uso do transporte público ou outro meio de deslocamento”, finalizou Torquato Neto.

Confira a programação da celebração de 10 anos da Missa da Misericórdia

A programação terá início às 16h com abertura, Terço da Misericórdia e apresentação musical com Assis Ferreira, Flávio Moura e Jackson. Para a celebração serão distribuídas velas aos fiéis, com o objetivo de formar um lucernário diante do Cristo Misericordioso, que Ilumina Vidas e alimenta a chama da fé.

A Missa da Misericórdia chega ao seu décimo ano, com o tema “Iluminando Vidas”, para isso, a organização espera a participação dos fiéis, já que toda quarta-feira, milhares de pessoas são guiadas pela fé com o coração cheio de esperança e um desejo de experimentar da Misericórdia de Deus, através de louvor, orações, adoração e inúmeros relatos de cura entre muitos testemunhos.

A celebração, que começou na igreja da Santíssima Trindade, no bairro primavera, foi ganhando, ao longo dos anos, uma dimensão que envolveu fiéis de todos os cantos de Teresina e até de outras cidades. Hoje a Missa da Misericórdia, com Pe. Nilton, é celebrada na Paróquia de São Cristóvão, no bairro Morada do Sol e tem alcance, através da internet, em todo o mundo.

Como parte da programação especial de aniversário da Missa da Misericórdia com Pe. Nilton, será realizado uma exposição com fotos de momentos desses 10 anos, como também haverá o lançamento do Livro Gotas de Misericórdia do Pe. Nilton.

Programação

16h - abertura

16h30 - Terço da Misericórdia

17h - Apresentação Musical (Assis Ferreira, Flávio Moura, Jackson e outros)

19h Missa da Misericórdia 10 anos Iluminando Vidas.





Com informações da Strans - Foto: Jailson Soares/ODIA