Risco de desabamento: trecho da Avenida Maranhão é interditado após cheia do Rio Parnaíba

Um trecho da Avenida Maranhão, no Centro Sul de Teresina, foi internado na manhã desta quinta-feira (20). Segundo a Defesa Civil Municipal, parte de uma galeria da região foi destruída por causa da elevação do Rio Parnaíba.



A área fica em frente ao Centro Administrativo. O PortalODIA.com constatou que um trecho da pista de pedestre também foi danificado, inclusive onde funciona uma parada de ônibus. Por causa da erosão, o local foi sinalizado e interditado com uma fita para evitar acidentes com pedestres e veículos que passam no local.

“Há uma galeria embaixo e, com a correnteza do rio, está provocando a erosão da pista adentrando na calçada. O meio-fio já foi invadido e deve atingir a pista. O local ficará interditado pois há risco de desabamento da pista de rolamento”, afirmou o gerente de operações da Semdef, Marcos Rolf.

João Henrique de Sousa (43) é vendedor de frutas e banca fica a poucos metros do local interditado. Ele comentou que a galeria já dava sinais que poderia desmoronar, mas que a situação se agravou nos últimos dias, devido às chuvas. "Há muito tempo que a água bem levando a terra da galeria, e há três dias o buraco ficou desse jeito. A Defesa Civil veio aqui apenas para colocar a sinalização mais para frente, porque mais um pedaço desabou, mas, até o momento, não tomaram nenhuma medida de fato", conta.

O ambulante alerta que pode ser perigoso transitar nesse trecho da Avenida Maranhão, já que não se sabe como está a situação embaixo do asfalto, e que apresenta risco de ceder a qualquer momento.

Veja outras fotos do local:

(Fotos: Isabela Lopes/ODIA)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no