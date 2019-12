Trecho da Avenida João XXIII será liberado neste final de semana

A pista auxiliar da marginal direita da Avenida João XXIII, no sentido centro/leste, deve ser liberada neste final de semana. O tráfego no local está sendo desviado para as faixas centrais e ruas alternativas por conta da obra de construção de uma galeria.

Segundo a Gerência de Obras da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste (SDU Leste), a equipe de engenheiros e profissionais técnicos concluiu a construção de poços de visita, necessários para o andamento da obra, e agora seguem com a pavimentação asfáltica para a liberação do trecho.

Está sendo concluindo a colocação de estruturas pré-moldadas que garantirão o escoamento das águas das chuvas na Rua Helvídio Ferraz. Além disso, os técnicos estão finalizando a construção dos poços de visita no encontro da Rua Helvídio Ferraz e Eustáquio Portela para dar prosseguimento à construção da galeria.

A obra de construção da galeria orçada em R$ 49,4 milhões já fechou a Avenida João XXIII durante o mês junho e o tráfego ficou restrito às pistas auxiliares. A obra é considera complexa e tem 7 km de extensão.

Otávio Neto, com informações da PMT