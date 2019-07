Trecho da Avenida Henry Wall será interditado para ação na obra do viaduto

Uma das faixas da pista da Avenida Henry Wall de Carvalho, vai precisar ser interditado na tarde deste sábado (06), a partir das 14h, no sentido bairro-Centro, por um período de cerca de duas horas. A interdição vai possibilitar o remanejamento da rede de alta tensão na área da obra do viaduto da Barão de Gurguéia,

Já no domingo (07) a interdição será total, nas duas faixas da pista, em trecho da mesma avenida, mas do outro lado, em frente à sede da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco). A previsão de liberação é ainda na manhã do domingo.

De acordo com o superintendente da SDU Sul, Paulo Lopes, o motivo é a utilização de equipamentos de grande porte para realizar o remanejamento da rede de alta tensão (69KV). “A Cepisa/Equatorial e a construtora responsável pelo serviço estão trabalhando com agilidade, mas respeitando todos os critérios de segurança. Assim que possível, os trechos serão liberados. Teremos agentes da Strans dando todo o apoio ao trabalho”, disse.

Paulo Lopes destacou ainda que essa ação representa um importante passo para o andamento da obra. Vale ressaltar que nenhuma residência da região ficará sem o fornecimento de energia elétrica. O investimento na construção do viaduto da Barão é superior aos R$ 25 milhões, recursos do Governo Federal, através do Pacto pela Mobilidade, com a contrapartida da Prefeitura de Teresina.