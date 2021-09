Travessia de barco pelo Parnaíba é opção à falta de ônibus entre Teresina e Timon

Quem depende do transporte público em Teresina tem passado por dificuldades para ir vir dentro da cidade e até aqueles que precisam se deslocar da capital para a vizinha Timon também tem encontrado problemas. É que a única empresa de ônibus que está operando entre as duas cidades deum uma reduzida em sua frota e o tempo de espera por um coletivo se alargou. Às vezes, ele nem chega a vir.



É isso o que relatam alguns usuários que precisam se deslocar entre a capital piauiense e a cidade maranhense diariamente. A saída que eles encontraram para este problema foi ir e vir entre as duas cidades pelo Rio Parnaíba através dos barcos de passageiros que passam o dia fazendo percurso entre as duas margens. A passagem é mais barata e o trajeto bem menor, eles dizem.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Com a falta de ônibus entre as duas cidades, houve um aumento pela procura do serviço, como comenta o barqueiro Josenildo Alves. Atuando no ramo desde 2014, ele diz que o movimento se torna ainda maior nos horários de pico.

“Entre 7h e 9h, e entre 16h e 18h a gente leva e traz muita gente. De manhã é o pessoal vindo de Timon pra Teresina para trabalhar ou resolver coisa aqui pelo Centro mesmo; e de tarde e começo da noite é o pessoal retornando para casa. Aumentou bastante o movimento depois que o comércio começou a reabrir e que os ônibus não voltaram a circular. As pessoas pegam uma carona até a margem, pegam o barco, passam o rio e do outro lado conseguem outra carona até o serviço. Sai mais em conta pra eles e é mais rápido”, diz Josenildo.



Josenildo Alves opera o barco entre Teresina e Timon desde 2014 - Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o caso da moradora de Timon Francisca Rodrigues. Ela falou à reportagem do Portalodia.com que quando precisa vir a Teresina geralmente prefere usar o transporte fluvial ao transporte terrestre pelo tempo e o custo. “É muito mais rápido e barato e como o que a gente vem resolver geralmente é pelo Centro mesmo, não precisa nem de transporte dentro de Teresina. O barco resolve”, explica.

Outra que também faz uso do barco quando precisa vir de Timon a Teresina é dona Lourdes Marina. Aos 62 anos, ela conta que esperar por ônibus é um exercício de paciência e que se tem um meio mais rápido e simples de ir e vir, investe nele. “´É mais ligeiro, porque pegar ônibus dá uma volta dana e nem sempre tem. A gente paga menos e chega mais rápido”, conta.

Em média, a travessia de um lado a outro do Parnaíba para ir de Teresina a Timon e de Timon para Teresina dura menos de cinco minutos a um custo de R$ 2,50. Os barcos são equipados com coletes salva-vidas contam com dois tripulantes, um piloto e um assistente.

