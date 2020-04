Transportes intermunicipais ficarão suspensos dos dias 6 a 12 de abril

O Governo do Estado do Piauí, por meio de suas secretarias de Saúde (Sesapi) e Transportes (Setrans) assinou nesta quinta-feira (2) uma portaria que autoriza a suspensão dos serviços de transportes intermunicipal de passageiros, na modalidade rodoviária, durante o período de 6 a 12 de abril.

A medida foi tomada devido ao crescimento do volume de pessoas entre os municípios devido ao período da Semana Santa, o que contraria as medidas de isolamento determinadas pelo Governo do Estado.

Desta forma, ficam suspensos os serviços de transporte intermunicipal de passageiros classificados nas seguintes categorias: convencional, alternativo, semiurbano e fretado. A suspensão persiste das 24h do dia 6 de abril, até às 24h do dia 12.

O descumprimento da medida sujeitará ao infrator a penalidade de retenção do veículo, sem prejuízo da aplicação de multa ou outra sanção cabível. No entanto, a retenção do veículo será feita de imediato e o automóvel ficará retido em local indicado pelo agente responsável pela autuação durante todo o período de suspensão.

