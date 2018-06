Transmissão de jogos do Brasil tem programação variada em Teresina

A Copa do Mundo já começou e se você não quer curtir a folia no sofá de casa, há opções variadas para assistir os jogos da seleção brasileira em Teresina. Desde cinemas a bares, a programação é variada.

Bares e restaurantes por toda a cidade também farão a transmissão, como é o caso do Seu Boteco, localizado na zona leste da capital. O espaço estará aberto a partir de 12h nos dias dos jogos do Brasil.

A folia de rua também ocorre em toda a capital. É o caso das ruas Sizifo Corrêa e Ari Barroso, no bairro Monte Castelo, que realizarão a transmissão em festas organizadas pelos próprios moradores. No bairro Saci também ocorrem as transmissões, o que já é uma tradição por lá.

Além disso, o Cinépolis do Shopping Rio Poty também vai transmitir os jogos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ingresso.com ou nas bilheterias do local. Estão disponíveis inteira (R$ 40) e meia-entrada (R$ 20). Se o bilhete for adquirido pela internet, é adicionada uma taxa de conveniência no valor de R$ 5,60.

Arena Teresina

A Av. Raul Lopes será interditada no domingo (17) para a realização do evento Arena Teresina, que ocorrerá no espaço abaixo da Ponte Estaiada. O mesmo acontecerá nos jogos do dia 22 e 27 de junho. Com uma programação variada, o evento é gratuito e conta com o apoio da Prefeitura de Teresina. A realização é da Brahma.

Letício Dantas trabalha na produtora que está organizando e explica a ideia por trás do evento. “É um evento muito parecido com aquela ideia do FIFA Fan Fest. Não é nada oficial da FIFA, mas é uma coisa inspirada. Será montada uma arena, com a transmissão dos jogos. Um espaço com food truck, vai ter algumas atividades, como pebolim humano, pra galera descontrair durante o intervalo”, conta. Também estão previstos shows na programação do evento.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública montou um esquema estratégico para garantir um período de festas tranquilo para todos. O secretário de Segurança Pública, Coronel Rubens Pereira, informou que as polícias Civil e Militar vão atuar de forma integrada com o Corpo de Bombeiros em todo o Piauí, nos dias de jogos da seleção brasileira. Um efetivo de 150 agentes de segurança estará concentrado apenas na região do Saci, um dos principais pontos de transmissão do evento na capital.

O secretário comentou que uma atenção especial será dada a regiões com maiores tradições, onde um público maior estará reunido. "Por exemplo, aqui em Teresina, iremos montar um centro integrado no bairro Saci, onde trabalharemos para permitir a tranquilidade dos torcedores", comenta o coronel Rubens.

Glenda UchôaAnanda Oliveira