Trânsito na BR 343 muda de faixa a partir desta quarta (27)

O tráfego na BR 343, na saída de Teresina para o norte do estado, vai sofrer mudanças a partir desta quarta-feira (27) para o prosseguimento das obras de duplicação da rodovia. O Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí (DER) afirma que é necessária a mudança do trânsito devido à nova fase dos trabalhos.

Para quem se desloca no sentidoAltos-Teresina, a alteração começa dois quilômetros antes do posto da Polícia Rodoviária Federal. Os condutores vão se deparar com placas informando que devem mudar da faixa principal para a pista nova construída à direita. Três quilômetros depois da PRF, o trânsito volta para a pista antiga.

O gerente de engenharia do DER, Matias Sales, explica que as mudanças não devem preocupar os condutores porque a sinalização está sendo realizada para evitar problemas. ““Se faz necessário essa mudança de faixa. Quem vem de Altos, sentido Teresina, já pega essa mudança nos primeiros cinco quilômetros até as proximidades do posto da PRF. Deixamos claro que os condutores não terão nenhum problema, isso porque já iremos iniciar a sinalização nesta quarta-feira”, afirma.

O Departamento alerta ainda que a velocidade deve ser reduzida pelos motoristas durante todos os cinco quilômetros de desvio porque há presença de máquinas e homens trabalhando na pista. As placas de sinalização vão informar a nova direção e a velocidade permitida.

Foto: Arquivo O DIA

A obra

A obra de duplicação da BR 343 está orçada emR$ 39 milhões e abrange quase 10 km da rodovia. Em visita ao local na última segunda-feira (25), o governador Wellington Dias garantiu que obra será finalizada no próximo ano.

Otávio Neto