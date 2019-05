Trânsito levou a óbitos 148 pessoas em Teresina

Dados do Projeto Vida no Trânsito (PVT) apontam que em 2017 foram registrados 150 acidentes fatais em Teresina. No ano de 2018, esse número diminuiu timidamente para 148 mortes no trânsito. O relatório também aponta que os motociclistas são os que mais morrem em acidentes. No 4º trimestre do ano passado, foram registradas 25 mortes destes condutores. O excesso de velocidade, a não utilização do capacete e a imprudência dos motociclistas são alguns dos fatores que provocam acidentes e elevam os números.



O pedreiro, Antônio da Cruz, de 55 anos, vive com as consequências de um acidente que sofreu quando transitava na garupa de uma moto na PI 130. O trabalhador perdeu uma parte da perna. Hoje, faz tratamentos de reabilitação e tenta levar uma vida normal.

“Eu só lembro de ver uma luz alta no sentido contrário e depois acordei no hospital. Não sei bem o que aconteceu e nem quem são os culpados. Eu sei que eu tive uma parcela de culpa porque estava sem capacete. Perdi minha perna e isso limitou muito o meu trabalho. Eu era ativo, criativo, mas agora tudo está mais difícil. Só que com o tratamento, estou conseguindo aos poucos levar uma vida normal. Aprendi da forma mais difícil a importância do uso do capacete e de dirigir com responsabilidade”, conta.

As colisões entre carros e motos também provocam acidentes fatais. De acordo com o último relatório do PVT, 65% dos motociclistas que vieram a óbito, 59% colidiram com carros. O advogado Diogo Lucas precisou operar o tornozelo devido a uma colisão entre a sua moto e um carro, que invadiu a preferencial. Na época do acidente, ele era professor em uma autoescola e estava indo para o trabalho.

“Eu estava fazendo uma rotatória na Avenida Dom Severino quando um carro não respeitou a preferencial e colidiu na parte de trás da minha moto. O impacto não foi grande, mas o suficiente para fraturar meu tornozelo. Tive que fazer cirurgia e fisioterapia durante alguns meses. Depois desse acidente, resolvi vender a moto porque percebi que ficava muito vulnerável e que outros acidentes poderiam acontecer por causa da imprudência de certos motoristas. Eu estava de capacete, isso com certeza minimizou o estrago”, relata.

Ações educativas ajudam a prevenir acidentes

Ao longo deste mês de maio, os teresinenses estão sendo orientados, informados e alertados sobre os riscos de acidentes no trânsito. Ações educativas e diversas atividades estão sendo realizadas em hospitais, escolas, instituições públicas e privadas, nas ruas e nas praças da Capital. O Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito, este ano convida para refletir sobre a conduta de motoristas e pedestres, com o tema “No trânsito, o sentido é a vida”.

Em Teresina, a Comissão de Comissão Municipal Intersetorial e Interinstitucional de Segurança no Trânsito, composta pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans); Polícia Rodoviária Federal; Hospital de Urgência de Teresina; Hospital Getúlio Vargas; Secretaria de Estado da Educação; Detran, entre outros parceiros, está realizando diversas ações. Representantes dos órgãos percorreram as escolas, hospitais, ruas e instituições levando palestras, serviços gratuitos e informações sobre o trânsito e a prevenção de acidentes.

A gerente de educação no trânsito da Strans, Samyra Motta, ressalta a importância das atividades do Maio Amarelo como forma de convocar a população para a conscientização e prevenção de acidentes.

“Intensificamos as atividades neste mês, mas lembramos que essa conscientização e prevenção devem ser colocadas em prática o ano inteiro por todos nós. Vamos respeitar a faixa de pedestre, os limites de velocidade das vias, usar o capacete e itens de segurança, não dirigir alcoolizado, enfim, tomar todas as medidas necessárias para um trânsito mais seguro. Também agradeço aos órgãos parceiros que nos ajudaram nessa força tarefa, a colaboração de cada um foi muito importante”, declara.

