Trânsito embaixo da Ponte Juscelino Kubitscheck é alterado

A conclusão das obras do Complexo Cultural da Ponte Juscelino Kubistchek está prevista para a segunda quinzena de abril. Mas desde já, o trânsito na região foi alterado. A conversão à esquerda, feita pelos condutores que vinham na Avenida Marechal Castelo Branco e desejavam seguir para a zona Norte, está proibida.

Em nota, a Secretaria de Transportes do Estado (Setrans) informou que as mudanças foram solicitadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). “O retorno que havia debaixo da ponte está proibido e está sendo implantado meio fio para segregação das faixas que vêm da zona Leste para acessar a Avenida Marechal Castelo Branco. A partir de agora, os condutores terão de fazer o contorno no quarteirão para acessar a Marechal no sentido zona Norte”, esclarece a nota.



Novo espaço terá praça de alimentação, banheiros públicos e áreas para eventos (Foto: Moura Alves/O Dia)



O novo espaço público que está sendo construído embaixo da ponte tem o dobro da metragem da Praça Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior, entregue à população na primeira fase do projeto, em 2017.

Orçado em mais de R$ 1,5 milhão, o espaço contará com praça de alimentação, banheiros públicos e área destinada à realização de eventos e exposições. Em entrevista a uma emissora de rádio local, Guilhermano Pires, secretário estadual de transportes, destacou o potencial turístico do complexo.

“Estamos concluindo a segunda etapa do que denominamos Complexo Cultural da Ponte JK, a primeira parte foi concluída com o anfiteatro e com um mirante para o rio, e agora estamos fazendo a segunda etapa, que é um amplo espaço para exposições, convívio, amostras e feiras”, declarou o secretário.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia