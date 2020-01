Trânsito é liberado nas alças de ligação da Ponte Wall Ferraz com a Via Sul

A SDU Sul retirou, nesta quarta-feira (15), o bloqueio que impedia a passagem de veículos nas alças de acesso da Ponte Wall Ferraz com a Via Sul, permitindo a ligação com a Avenida Marechal Castelo Branco. Agora os veículos vindos das zonas Leste e Sudeste, pela Ponte Wall Ferraz, já podem acessar a alça e chegar até Marechal Castelo Branco através da Via Sul. Da mesma forma, quem vem pela Via Sul, pode acessar a Avenida Higino Cunha, no sentido da zona Sul.

De acordo com o superintendente da SDU Sul, Paulo Lopes, esse primeiro trecho da Via Sul está praticamente concluído, faltando somente a implantação da iluminação, que acontecerá ainda este mês. “A Via Sul é, sem dúvida, uma das mais importantes obras de mobilidade urbana de Teresina atualmente. A liberação dessas alças de acessos facilitará bastante a ligação das zonas Sudeste e Leste com a zona Norte, através da Marechal Castelo Branco”, destacou Paulo Lopes.

Foto: Arquivo O Dia

A construção da outra alça, que vai permitir o acesso à ponte através da Via Sul, também já está sendo viabilizado. Atualmente, a construtora está trabalhando na segunda etapa da obra, que representa a ligação entre as pontes Wall Ferraz e Anselmo Dias. Parte da via, inclusive, já recebeu pavimentação asfáltica. Também já foi dado início as primeiras ações da terceira etapa, que vai da Anselmo Dias a Avenida Manoel Ayres Neto, no bairro Vamos Ver o Sol.

Ao todo, essas três etapas representam um investimento de cerca de R$ 65 milhões em aproximadamente oito quilômetros de avenida com pistas largas, canteiro central, calçadas, iluminação e sinalização.

Da Redação