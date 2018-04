Transexuais e travestis trocam título de eleitor após determinação do TSE

“Eu me sinto feminina e é difícil você ter um documento onde se é chamado de João, de Antônio, quando na verdade você é feminina”, relata Lorrana Brasil enquanto espera na fila para tirar o novo titulo de eleitor depois da determinação do Tribunal Superior Eleitoral – TSE desta segunda-feira (2).



A decisão diz que pessoas transgênero e travestis podem trocar o nome de registro pelo nome social no titulo de eleitor, assim garantindo a identificação desejada. De acordo com o TSE, o eleitor transgênero não precisará em nenhum momento informar seu nome de registro na hora do voto.

Lorrana Brasil foi ao Fórum Regional Eleitoral para atualizar o nome no título de eleitor.



Um grupo de mulheres transexuais foi ao Fórum Regional Eleitoral, no Centro da cidade, na manhã de hoje (5), para tirar o novo documento. Para elas, ter o nome com o qual se identificam é uma forma de serem reconhecidas e de evitar preconceito. “A nossa luta é para ter os documentos oficiais, porque a gente é constrangida na hora de se identificar sem eles. Se conseguirmos nossos documentos, as pessoas têm que nos respeitar”, conta Veronika Souza.

Essa determinação coloca em discussão o direito de pessoas transgêneros terem o nome social em seus documentos, sem precisarem passar por um processo burocrático ou ter que comprovarem que passarem pelo processo de transição de gênero, através da cirurgia de redesignação sexual.

Para a coordenadora do Grupo Piauiense de Travestis e Transexuais (Gptrans), Emanuelly Silva, o problema maior está nos profissionais que não estão orientados diante das mudanças. “Tem órgão onde os profissionais ainda não estão sabendo lidar com essa questão do nome social, é uma questão de preconceito e de falta de orientação. Foi o que aconteceu com Veronika, na hora de ser atendida, o funcionário pegou os documentos dela e foi até a coordenadora questionar sobre as informações e veio fazer uns questionamentos, insinuando uma burlação. A Veronika ficou muito constrangida e querendo chorar”, relata Emanuelly que presenciou o ocorrido.

Lorrana Brasil foi ao Fórum Regional Eleitoral para atualizar o nome no título de eleitor.



O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí informou que todos os servidores receberam um e-mail com a determinação, mas que não houve um treinamento de como funciona o procedimento.

O vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, Glaudson Lima diz para trocar o nome de registro pelo nome social nos outros documentos oficiais (RG, CPF e etc.) a pessoa trans deve, primeiramente, trocar o nome na certidão de nascimento. O Titulo de eleitor é o único que não exige essa especificação.

