Trabalhadores ficam soterrados em desabamento na zona Leste de Teresina

O desabamento de um muro em uma obra no bairro Ininga, na zona Leste de Teresina, deixou quatro trabalhadores da construção civil soterrados na manhã desta quinta-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro, e as vítimas encaminhadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Os homens trabalhavam na escavação de um terreno onde será construído um condomínio quando foram surpreendidos com o desabamento do muro. Os destroços atingiram os trabalhadores na altura da cintura. Apesar do susto, eles não sofreram ferimentos graves.

“Fomos acionados para atender o caso por volta das 9h. Os trabalhadores cavavam próximo e o muro cedeu. Os trabalhadores ficaram com muita terra até a cintura. Um deles saiu relatando dor no corpo, outro dor na perna e os outros sem queixas. Eles foram levados para o hospital para exames mais detalhados”, relatou a major Najra Nunes, do Corpo de Bombeiro.

Segundo Najra, o desabamento aconteceu devido a infiltrações que a estrutura estava sofrendo, e que a equipe de engenheiros não havia detectado. “Um engenheiro da obra chegou no local e encontrou infiltrações do muro, mas não haviam percebido o problema. E, como eles estavam trabalhando na imediações, foram atingidos sem muita gravidade”, concluiu.

Local onde as vítimas trabalhavam no momento do desabamento (Foto: Divulgação)

Chuvas

A chuva intensa que atingiu Teresina nessa quarta-feira (5) causou prejuízos em vários pontos da capital e chegou a arrastar veículos. O Corpo de Bombeiros informou que apesar do grande volume de água, nenhuma ocorrência grave foi registrada. Os poucos casos atendidos pela corporação envolveu o resgate de veículos arrastados pela tempestade.

Otávio Neto