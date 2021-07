Trabalhadores do transporte público fazem campanha para arrecadar alimentos em Teresina

Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Teresina farão no dia 10 de julho uma Campanha Solidária para arrecadar alimentos em prol dos trabalhadores que atuam no sistema. A campanha visa formar cestas básicas para distribuir aos profissionais.

O cobrador e um dos líderes do ato, José Barbosa Filho, afirma que a campanha surgiu das dificuldades que esses trabalhadores, inclusive ele, vêm enfrentando. “Muitos dos nossos companheiros estão passando necessidades, por conta do atraso e corte dos salários, além de pagamentos incorretos. Essa é uma campanha em prol da nossa categoria”, declara José Filho.



O ato solidário vem ocorrendo na zona Norte desde o último sábado (26) e também foi realizado em maio deste ano, na zona Sudeste. Desta vez, a arrecadação vai acontecer na Praça de Integração do Parque Piauí, zona Sul de Teresina, das 7h às 18h.



“Vamos fazer arrecadações todos os dias. Quanto mais doações, mais pais de família serão beneficiados. Cestas básicas ou qualquer quantia em dinheiro são bem vindos. Esperamos que esse ato possa ajudar muitos trabalhadores”, afirma o cobrador.



Quem desejar entrar em contato para realizar doações ou obter mais informações pode ligar para os seguintes telefones: (86) 99952-8720 / 99480-0078 / 99811-4097



